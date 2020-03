Un personaggio di The Walking Dead potrebbe morire come nei fumetti

Mentre AMC continua a pubblicare clip di The Walking Dead, i fan dell'opera si sono accorti che un personaggio presente da diverso tempo nello show potrebbe fare la stessa fine della sua versione fumettistica.

Nel corso dell'ultima puntata, intitolata "Stalker" abbiamo assistito alla furia omicida di Beta, personaggio che ha raggiunto di nascosto la cittadina di Alexandria per tentare di catturare la spia presente tra i sopravvissuti guidati da Daryl e gli altri. Nel frattempo Gabriel e Rosita devono rispondere ad una chiamata di emergenza da una delle torri di sorveglianza presenti attorno alla città: sembrerebbe che un'orda di zombie si sta avvicinando ad Alexandria. Dopo aver cambiato idea, Gabriel ordina a Rosita di rimanere a guardia dei cancelli, mentre lui e Scott si dirigono alla torre.

Una volta lì capisce che questo è stato solo uno stratagemma di Beta per allontanare tutti dalla città, permettendogli di raggiungere Mary. Il suo piano funziona, infatti dopo aver ferito Rosita, Beta riesce a prendere in ostaggio Mary, ma nel viaggio di ritorno i due sono fermati da Gabriel e il suo gruppo, che salvano l'ex Sussurratore. Rosita quindi si dirige ad Hilltop per farsi curare la ferita. In particolare i fan sono preoccupati dall'episodio intitolato "The Tower", che secondo loro dovrebbe riferirsi alla torre di guardia di Alexandria, nei fumetti infatti Gabriel si trova di guardia quando avvista un gruppo di zombie guidati da Beta.

A causa dello spavento scivola, rimanendo bloccato sulla scala, preda facile quindi di Beta e degli altri, che lo uccidono accoltellandolo.

Mentre aspettiamo, vi lasciamo con la nostra recensione della nona puntata di The Walking Dead 10.