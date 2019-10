Il personaggio di Werner Herzog in Star Wars: The Mandalorian si chiamerà 'Il Cliente'

In seguito alla diffusione dell'ultimo trailer di Star Wars: The Mandalorian, la prima serie in live-action della Lucasfilm, la Disney ha svelato qualche dettaglio sull'antagonista principale interpretato da Werner Herzog.

Ebbene, sembrerebbe sia stato svelato da un sito appartenente alla rete ufficiale della Disney che il personaggio interpretato dal celebre regista tedesco nella serie sarà chiamato semplicemente con l'appellativo de Il Cliente. Il final trailer di The Mandalorian poi ha evidenziato come tutto l'impianto visivo sarà una sorta di omaggio ai film di Sergio Leone e Akira Kuroswa (già citato fin dal primissimo Guerre Stellari del 1977 da George Lucas). La serie, la prima in live-action ambientata nell'universo di Star Wars, potrebbe addirittura citare Star Wars: The Clone Wars, dato che il regista di due episodi, Dave Filoni, è anche creatore e co-sceneggiatore della serie animata, che tornerà su Disney+ con la settima stagione nel febbraio 2020.

Dato il suo nomignolo sembra scontato che Il Cliente di Herzog assumerà il mandaloriano del titolo per un lavoro sporco. Herzog è tornato alla regia di un film di finzione quest'anno con Family Romance, LLC, presentato a Cannes e ancora inedito; sempre quest'anno ha diretto per la BBC il documentario Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin, mentre di un anno fa è il documentario biografico Meeting Gorbachev, presentato al Telluride.

Scritto da Jon Favreau e diretto da Dave Filoni, il primo episodio di Star Wars: The Mandalorian sarà diffuso in streaming sulla piattaforma digitale Disney+ il prossimo 12 novembre. La serie proseguirà quindi al ritmo di un episodio a settimana, scongiurando il rischio di binge-watching come tattica, a differenza di quanto scelto dalla concorrenza (Netflix, Amazon Prime Video).

I protagonisti della serie, ritratti in magnifici character poster, saranno il mandaloriano interpretato da Pedro Pascal (Game of Thrones), Cara Dune (Gina Carano), Greef Carga (Carl Weathers), IG-11 (Taika Waititi) e Ugnaught.