Un personaggio di Westworld nasconde un importante segreto

Abbiamo visto la reazione dei fan ad un cammeo in Westworld 3, ma le sorprese non sono finite, come avete potuto vedere nell'ultima puntata dello show prodotto da HBO e che ci ha mostrato un futuro distopico.

Nella seconda puntata abbiamo visto Bernard cercare l'aiuto di Maeve per fermare Dolores e il suo piano di dominazione del mondo. Il personaggio interpretato da Jeffrey Wright ha così iniziato un viaggio per trovare Maeve, incontrando invece Ashley Stubbs, l'addetto alla sicurezza di Delos.

In molti credevano che Ashley fosse in realtà un host e l'ultima puntata ha confermato questa teoria: il personaggio di Luke Hemsworth ha cercato di suicidarsi prima di incontrare Bernard, non capendo come continuare la sua vita dopo questa scoperta. L'ex capo della divisione informatica di Delos ha quindi deciso di aiutarlo, riparando i suoi danni e offrendogli una nuova missione, cercare di ritrovare Maeve. Continuano quindi i colpi di scena della serie nata dalla mente di Jonathan Nolan e Lisa Joy, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione dei primi 4 episodi di Westworld 3.

Ricordiamo che stasera potremo vedere la seconda puntata su Sky Atlantic, mentre la prossima andrà in onda lunedì 30 marzo alle 21:15.