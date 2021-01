Quante persone hanno visto Breaking Bad? Tutti i numeri clamorosi dello show

Breaking Bad ha appassionato migliaia di fan con le sue cinque stagioni create da Vince Gilligan. Bryan Cranston e Aaron Paul erano perfetti nei rispettivi ruoli, il pilot era accattivante ma c'era solo un problema: praticamente all’inizio nessuno lo stava guardando.

Il pilot di Breaking Bad ha debuttato nel 2008 su AMC in contemporanea con un evento sportivo. Il numero totale di telespettatori era inferiore a 1 milione. Il successo della serie è stato graduale, nonostante i risultati non proprio esaltanti, il pilot di Breaking Bad ha ricevuto feedback positivi dalla critica e ha iniziato lentamente a ricevere maggiore attenzione.



Lo spettacolo non ha ottenuto il vero e proprio successo in termini di ascolti fino alla fine della quarta stagione. Quel finale di stagione ha fatto registrare 1,9 milioni di spettatori, in aumento del 23% rispetto alla terza stagione. A quel punto AMC ha deciso di dividere la quinta stagione in due parti da otto episodi ciascuna, e tra le due metà il numero di spettatori è raddoppiato.

Complice il passaparola sul web, migliaia di persone si sono appassionate alle vicende di Walter White e Jesse Pinkman e ne hanno atteso la conclusione.

Se il pilot non aveva attirato un grande pubblico, il finale andato in onda il 29 settembre 2013 ha attirato il record di 10,3 milioni di spettatori.

Il pubblico è aumentato del 300% rispetto al finale dell’anno prima e rispetto al massimo precedente di ‘soli’ 6,6 milioni di spettatori.



Chi va piano va sano e va lontano verrebbe da dire, scoprite quanto ha guadagnato Bryan Cranston per Breaking Bad e il significato dell'episodio con la mosca di Breaking Bad.