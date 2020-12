Quante persone hanno visto Friends? I numeri giganteschi della famosa comedy

Friends è una sitcom creata da David Crane e Marta Kauffman, trasmessa dal 1994 al 2004 per un totale di dieci stagioni. La serie ruota attorno a un gruppo di sei amici che vivono a Manhattan, formato da Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler e Joey.

Tutte le dieci stagioni di Friends (a proposito, sapete che non doveva chiamarsi Friends?) hanno registrato indici di ascolto molto alti sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, Italia compresa. Negli Stati Uniti, la stagione 8 è stata quella più vista tra tutte quelle trasmesse durante l'anno 2001-2002 con uno share medio del 26% e una media di circa 26,7 milioni di spettatori a puntata.

La quinta e la nona si sono piazzate al secondo posto nei rispettivi anni e la seconda e la decima al terzo posto. Nel complesso, comunque, le dieci stagioni non sono mai scese sotto il decimo posto ed è un risultato mai ottenuto da una serie televisiva.

Gli episodi singoli più visti dell'intera serie Il grande Marcel (1ª e 2ª parte), andata in onda in unica soluzione il 28 gennaio 1996, con la partecipazione straordinaria di Julia Roberts e Jean-Claude Van Damme, che ha avuto uno share del 46% e un totale di 52,9 milioni di telespettatori. Arrivi e partenze (1ª e 2ª parte), andata in onda in unica soluzione il 5 giugno 2004, che ha avuto uno share del 43% e un totale di 52,5 milioni di telespettatori.

Negli Stati Uniti, Friends è stato nominato dal programma televisivo Entertainment Tonight come il più grande evento televisivo del 2004, e si è piazzato al 2º posto nella classifica degli ascolti dello stesso hanno venendo superato solo dalla diretta del Super Bowl XXXVIII.

Vediamo insieme, infine, come finisce la serie Friends analizzando la tristissima ultima puntata.