Quante persone hanno visto Stranger Things? I numeri stratosferici della serie

I fan sono pronti a tornare a Hawkins, Indiana: Stranger Things 4, continuerà l'incredibile epopea di Undici e dei nostri eroi preferiti. Mentre attendiamo di conoscere la data d'uscita ufficiale dello show, abbiamo dedicato alla serie molti approfondimenti e FAQ utili, come per esempio 3 possibili teorie su Stranger Things 4.

Inoltre, abbiamo trattato diversi altri argomenti, come per esempio un focus sul Mind Flayer di Stranger Things, o anche quando potrebbe uscire Stranger Things 4, o ancora che cosa voglia dire Stranger Things. E mentre abbiamo approfondito anche la malattia di Dustin in Stranger Things, oggi vogliamo ritornare a parlarvi del fenomeno sociale che è rappresentato dallo show, e particolarmente della popolarità della serie ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer. Quanti spettatori ha quindi l'originale Netflix?

Chi di voi conoscerà bene la piattaforma streaming, saprà perfettamente che difficilmente possiamo essere a disposizione dei dati di fruizione dei determinati prodotti, in quanto l'azienda si è sempre dimostrata piuttosto restia a mostrarli. Tuttavia, nel caso di Stranger Things Netflix non ha fatto mistero di quanto bacino di pubblico ha avuto lo show, e ci si viene da chiedere se le motivazioni risiedano proprio nel fatto che la serie ha infranto qualsiasi record di visualizzazione all'interno della stessa piattaforma.

E di che numeri stiamo parlando? Astronomici. Secondo il report datato ottobre 2019, la terza stagione della serie è stata vista, nell'arco delle sue prime quattro settimane dall'uscita, da non meno di 64 milioni di utenti! E questo numero considera solamente i singoli possessori di account, non potendo annoverare famiglie e gruppi di persone che hanno visto lo show insieme. Per farvi capire la portata dei numeri, lo show più visto di sempre della HBO, ovvero Game of Thrones, ha fatto segnare 18 milioni di spettatori per il series finale (anche se non sono stati resi ufficiali i dati degli spettatori di un periodo successivo, che probabilmente hanno portato la serie a superarne in portata quelli di ST). Rimangono in ogni caso dei numeri impressionanti, e questo confronto serviva solo a darvi idea del bacino di utenza che ha assistito alla serie; straordinario, soprattutto considerando la piattaforma di distribuzione.

Un successo che si ripete anche nei social, considerando che l'account ufficiale Instagram della serie è seguito da 15.4 milioni di utenti: delle cifre straordinarie.

E ora siete voi a parlarci: conoscevate i numeri straordinari che ha fatto Stranger Things? Conoscevate il numero di spettatori della serie? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!