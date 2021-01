Quante persone hanno visto il Trono di Spade? I numeri da capogiro di Game of Thrones

Game of Thrones è una serie televisiva fantasy creata da David Benioff e D. B. Weiss, mandata in onda dal 2011 al 2019 per 73 episodi e otto stagioni. È nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and Fire) di George R. R. Martin.

La serie racconta le avventure di numerosi personaggi ed è ambientata in un grande mondo immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos). Il centro più grande e civilizzato del continente Occidentale è la città capitale Approdo del Re, dove si trova il Trono di Spade dei Sette Regni.

Sono numerosi i premi ricevuti da Game of Thrones, così come numerosi sono gli spettatori che hanno seguito la serie televisiva. Negli Stati Uniti, gli ascolti della prima stagione aumentarono di episodio in episodio, partendo da 2,2 milioni di telespettatori e superando i 3 milioni con il finale.

Per la seconda stagione, i telespettatori furono in media 3,8 milioni a episodio e superarono i 4 milioni con il finale. La terza stagione fu addirittura un decollo fin dal primo episodio e, grazie agli alti ascolti della quarta stagione, che superò i 7 milioni di spettatori per episodio ben quattro volte, la serie spodestò True Blood e I Soprano, raggiungendo la prima posizione nella classifica delle serie più viste di HBO.

La quinta stagione registrò ascolti piuttosto vari, ma stabilì un nuovo record superando gli 8 milioni di telespettatori con il finale. La sesta stagione registrò una media record per episodio di circa 7,7 milioni di telespettatori e raggiunse quasi 9 milioni di telespettatori con il finale. La settima stagione registrò immediatamente dei nuovi record di ascolto, superando per la prima volta i 10 milioni di telespettatori con la premiere.

Il finale raggiunse un numero record di 12,1 milioni di telespettatori, aiutando la stagione a raggiungere una nuova media record di 10,3 milioni di telespettatori per episodio. L'ottava e ultima stagione è partita con 11,8 milioni di telespettatori ed è terminata con 13,6 milioni, raggiungendo una media di quasi 12 milioni per episodio. L'episodio finale del 19 maggio 2019 è il più visto al mondo con più di 19 milioni di spettatori.

Game of Thrones comunque detiene il Guinness World Record di programma televisivo più piratato e, altra particolarità, presenta tante differenze rispetto ai romanzi su cui è basata l'opera.