Quante persone ha ucciso Dexter? Il conteggio totale aggiornato

La serie Showtime intitolata Dexter vede Michael C. Hall, interpretare Dexter Morgan, un esperto forense della polizia scientifica di Miami di giorno e un serial killer di notte. È un prolifico assassino che ha ucciso molte persone nel corso delle otto stagioni dello show, ma qual è il numero esatto di cadaveri che si è lasciato alle spalle?

Dexter Morgan è un esempio da manuale di serial killer, ed è uno dei più prolifici nella storia della televisione. Ha operato con un "codice morale” uccidendo solo coloro che hanno ucciso persone innocenti e sono sfuggite alla legge.

Così gli era stato insegnato da suo padre, l'agente di polizia Harry Morgan, che ha pensato che questa fosse l'opzione migliore per aiutarlo a controllare i suoi impulsi omicidi.



Secondo IMDb il suo primo omicidio è avvenuto quando ha preteso vendetta sull'infermiera che ha avvelenato suo padre durante una degenza in ospedale. Da lì, ha continuato a uccidere sempre più persone durante lo spettacolo, che è andato in onda dal 2006 al 2013 e sta per tornare con un revival.



Sfortunatamente per quanto ne sappiamo, non sembra che ci sia un numero esatto per il numero di persone che ha ucciso. Secondo IMDb Dexter afferma di essere responsabile della morte di almeno 100 persone sulla base di alcuni suoi commenti e di alcune sue azioni durante lo spettacolo. La prima e l'ultima vittima (conosciuta) di Dexter sono donne (l’infermiera Mary e sua sorella Debra).

Nel finale di stagione, tuttavia, Dexter sembra aver chiuso con gli omicidi colpito dal senso di colpa per il suo coinvolgimento nella morte di sua sorella, fuggì da Miami e si trasferì in esilio in Oregon lavorando come taglialegna.



Sette anni dopo il controverso finale della serie, Showtime ha annunciato alla fine del 2020 di aver ordinato il revival di Dexter di 10 episodi che riprenderanno la sua vita e racconteranno la storia di Dexter da dove si era interrotta.



Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il revival di ma potrebbe arrivare nel 2021 come ci mostra il primo teaser trailer di Dexter, e per quanto il nostro amato protagonista si possa sforzare di lasciarsi alle spalle il suo passato possiamo scommettere che il suo numero di vittime aumenterà.