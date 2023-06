Pesci Piccoli, di cosa parla la nuova serie dei The Jackal?

Nel corso della loro carriera i The Jackal hanno sempre abituato il loro pubblico ad un modo di fare pubblicità e di promuovere brand ed idee in maniera molto creativa e mai banale. Dopo l'esperienza al cinema, il gruppo torna al piccolo schermo con Pesci Piccoli. Ma di cosa parla?

Dopo aver avuto un burnout, una giovane ma preparatissima esperta di comunicazione viene spostata dalla sede centrale di una grande agenzia di comunicazione ad una sede secondaria nel quale ha a che fare con una piccola realtà del Sud Italia. Abituata alla grande realtà milanese, la donna all'inizio, ha molta difficoltà ad integrarsi nel modo di pensare e di lavorare di questa piccola agenzia che con poco, cerca in tutti i modi di rimanere a galla e di dare il massimo con poche disponibilità economiche.

Oltre a mettere al centro l'ambiente dell'ufficio, la serie svela anche quella che è l'universo del gruppo dei The Jackal inserendo all'interno della storia personaggi secondari ispirati a persone che fanno realmente parte della realtà di lavoro del gruppo che, cominciato come un semplice progetto Youtube, è diventato un vero e proprio fiore all'occhiello del mondo della produzione video. In Pesci Piccoli ogni "volto" dei The Jackal ha un proprio spazio riuscendo a dare il meglio di se vestendo panni nuovi e insoliti.

Per scoprire qualcosa di più sulla serie vi consigliamo la nostra recensione di Pesci Piccoli. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!