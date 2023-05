Pesci Piccoli, nel trailer della serie The Jackal anche Achille Lauro e Giovanni Muciaccia

Il successo dei vari esponenti dei The Jackal nel corso delle tre edizioni di LOL - Chi Ride è Fuori deve aver spinto Amazon a riflettere sulle potenzialità del collettivo partenopeo, che tra qualche settimana si troverà dunque ad esordire su Prime Video con una serie che ha tutta l'aria di essere parecchio ispirata a fatti reali.

Si chiamerà Pesci Piccoli la serie dei The Jackal prodotta in collaborazione con Amazon, e il primo trailer rilasciato pochi minuti fa sembra condensare tutto ciò per cui i ragazzi esplosi sul web ormai più di un decennio fa grazie a Lost in Google, Gli Effetti di Gomorra sulla Gente e Gay Ingenui sono riusciti a farsi amare dal loro pubblico.

La constante sensazione di inadeguatezza di Fabio, l'ingenuità di Ciro e il cinico surrealismo di Fru e Aurora: c'è tutto nel trailer di questa Pesci Piccoli, che a quanto pare racconterà proprio le vicende di una piccola produzione di provincia divisa tra grandi sogni e possibilità economiche ridotte; il trailer ci anticipa inoltre anche la presenza di un po' di guest star, a partire da Achille Lauro e Giovanni Muciaccia.

Pesci Piccoli farà il suo esordio su Prime Video il prossimo 8 giugno: quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Qui intanto trovate la nostra recensione di Generazione 56K, la precedente serie Netflix dei The Jackal.