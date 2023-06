Pete Davidson accusato di guida spericolata: si schiantò contro una casa di Beverly Hills

Pete Davidson è stato accusato per guida spericolata dopo aver schiantato l'auto contro una casa di Beverly Hills nel marzo 2023: l'attore, al volante di una Mercedes in compagnia di Chase Sui Wonders, ha perso il controllo del veicolo intorno alle 23:00 del 4 marzo e colpito un idrante, per poi schiantarsi contro la casa vicina.

"Riteniamo che il signor Davidson sia stato coinvolto in una guida spericolata" ha dichiarato l'ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles, "da cui è derivato il suo coinvolgimento in una grave collisione contro una casa. Fortunatamente, nessuno è rimasto gravemente ferito dalla suddetta collisione". L'accusa è fissata per il 27 luglio 2023, ma i rappresentanti del ex membro del Saturnay Night Live non hanno ancora rilasciato un commento.

"Sappiamo che una guida spericolata può avere conseguenze devastanti" ha continuato. "Nel 2022, gli incidenti stradali di Los Angeles hanno raggiunto i livelli più alti negli ultimi 20 anni. Questa è una tendenza allarmante che non possiamo ignorare. Di conseguenza, è fondamentale prendere sul serio tutte le accuse di guida spericolata e ritenere responsabili tutti i veri responsabili".

Classe 1993, Peter Michael "Pete" Davidson viene ricordato per la sua comicità basata su episodi del vissuto personale, mentre tra gli ultimi progetti cinematografici ricordiamo I Want You Back, Bodies Bodies Bodies, Il giorno perfetto e Guardiani della Galassia Vol. 3. In ambito seriale, la sua ultima partecipazione risale al 2022 con The Kids in the Hall. In precedenza, con una punta di ironia, Pete Davidson ha svelato il vero motivo per cui viene ingaggiati.

Le prossime settimane saranno cruciali per un eventuale sviluppo degli eventi. Purtroppo, eventi di cronaca simili sono più ricorrenti di quanto non si pensi: basti pensare al terribile dramma vicino Roma che è costato la vita a un bambino, derivante da una sciocca challenge da parte di Youtuber.