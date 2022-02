Pete Davidson e Kim Kardashian stanno insieme: arriva la conferma della star del SNL

Da tempo si rincorrono voci su una presunta relazione tra Pete Davidson e Kim Kardashian e finalmente sembra essere giunta la conferma proprio dalla celebre star del Saturday Night Live che ha pubblicamente parlato in un'intervista della sua "fidanzata".

In una chiacchierata con People sul suo imminente spot pubblicitario per il Super Bowl, l'attore 28enne ha parlato della sua vita personale e del suo complesso rapporto con i social media.

"Non ho Instagram o Twitter o roba del genere. Quindi, la maggior parte del mio lavoro è entrare in macchina e presentarmi sul set. Oppure, se ho del tempo libero, esco con i miei amici o mi rilasso con la mia fidanzata. Non faccio molto altro. Di tanto in tanto, qualcuno mi urla qualcosa e di tanto in tanto mi risulta difficile acquistare delle ciambelle. Ma a parte questo, va abbastanza bene. La mia vita non è terribile. Potrebbe essere molto peggio".

Le voci su una possibile relazione tra Kim Kardashian e Pete Davidson sono iniziate a circolare lo scorso ottobre, i due sono stati visti più volte a cena insieme e lo stesso comico è apparso molto spesso sui profili social della ricca imprenditrice anche in compagnia di alcuni membri illustri della sua numerosa famiglia.

Questa è per la Kardashian la prima frequentazione ufficiale con un uomo dopo il burrascoso divorzio con Kanye West. I due sembrano essere molto felici insieme a detta dei soliti ben informati sui fatti. Staremo a vedere come andranno le cose.