Pete Davidson, la star del Saturday Night Live interpreterà se stesso in un nuova comedy

La star del Saturday Night Live, Pete Davidson, sta lavorando ad una serie comedy per Universal Television, in cui interpreterà se stesso, come riporta The Wrap. La serie è momentaneamente intitolata Bupkis e sarà disponibile in streaming. Pare che Davidson stia scrivendo lo show con Dave Sirius Judah Miller.

La serie nasce dalla Broadway Video di Lorne Michaels. Nella serie comedy Pete Davidson interpreterà... se stesso.

Nel corso degli anni Michaels ha prodotto molti show dei talenti usciti dal Saturday Night Live, tra cui 30 Rock con Tina Fey, MacGruber con Will Forte e Kristen Wiig, Kenan con Kenan Thompson e Schmigadoon! con Cecilia Forte.



Davidson è entrato a far parte del Saturday Night Live nel 2014 e attualmente partecipa all'ottava stagione consecutiva dello show.

Nel corso della sua carriera il comico ha recitato anche al cinema; Davidson ha partecipato a The Suicide Squad e a Il re di Staten Island, diretto da Judd Apatow. Nel film di James Gunn, Davidson interpreta Blackguard, un criminale che, secondo lo stesso attore, 'cade nei suoi stessi tranelli'.



Sul piccolo schermo Davidson ha recitato in alcuni episodi della serie The Rookie. Nelle prossime settimane Universal Television potrebbe fornire ulteriori aggiornamenti sullo show che vedrà protagonista Pete Davidson.

Al momento non sono circolati ulteriori dettagli sul progetto ma la presenza di Pete Davidson nel cast ha già attirato l'attenzione di molti fan. A febbraio Pete Davidson ha confermato di avere una relazione con Kim Kardashian.