Peter Dinklage compie 54 anni: ecco perchè fu l'unica scelta per Tyrion Lannister!

Negli ultimi anni Peter Dinklage si è contraddistinto per essere uno degli interpreti più versatili in circolazione, sia in tv che sul grande schermo. La sua interpretazione di Tyrion Lannister lo ha portato a conquistare ben quattro Emmy Awards e il plauso della critica globale.

Uno degli elementi che però hanno sempre caratterizzato la carriera dell'attore, è stata la sua costante tendenza ad interpretare i "cattivi della storia" o personaggi fortemente ambigui difficili da decifrare e da interpretare al primo sguardo. Questa sua natura costantemente sul filo del rasoio hanno portato George R. Martin a vederlo come unica scelta possibile per il ruolo di Tyrion Lannister, fratello più sveglio, intelligente e stratega della celebre famiglia di Game of Thrones.

Nonostante Peter Dinklage abbia ammesso di non aver mai visto House of Dragon, l'attore ha sempre mostrato il proprio immenso riconoscimento verso l'autore e verso il prodotto che, definitivamente, lo ha lanciato come grande interprete a livello internazionale. Le sue incredibili performance nel corso delle stagioni lo hanno portato a conquistare tantissimi riconoscimenti oltre che a rendere il personaggio di Tyrion Lannister una delle attrazioni principali dell'intera serie.

In una recente intervista per Transformers - Il Risveglio, Peter Dinklage ha spiegato perchè interpretare cattivi sarebbe più divertente e stimolante per un attore. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!