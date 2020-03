Peter Gould di Better Call Saul spiega i motivi dietro al ritorno di un famoso personaggio

Come abbiamo visto nel promo di Better Call Saul, la nuova puntata della serie ha sorpreso tutti i fan dello show grazie ad un gradito ritorno. Lo showrunner Peter Gould ha spiegato i motivi dietro questa scelta.

Ad aggiungersi al numeroso cast della serie troveremo anche Dean Norris, conosciuto dai più come Hank Schrader, poliziotto della DEA comparso nelle puntate di Breaking Bad, diventando in poco tempo uno dei personaggi più amati dai fan dell'opera di Vince Gilligan. Ecco come spiega il suo ritorno lo showrunner Peter Gould in un'intervista ai microfoni di The Wrap: "Sapevamo che prima o poi Jimmy/Saul avrebbe dovuto affrontare dei poliziotti che gli avrebbero dato filo da torcere. Appena abbiamo capito che sarebbe successo questo, ci siamo entusiasmati e abbiamo pensato che sarebbe stato bello se fossero Hank e Gomez".

Peter Gould continua poi: "Volevamo sicuri che ci fosse qualcuno che sfidasse Jimmy, in modo che Jimmy diventasse Saul". Siamo sicuri che tutti i numerosi appassionati della serie saranno entusiasti di rivedere i due poliziotti del Nuovo Messico.

Sono numerose le interviste in cui lo showrunner parla del ritorno di Hank e Gomez, se cercate altre informazioni vi segnaliamo questa interessante conversazione dello showrunner di Better Call Saul sul personaggio di Dean Norris.