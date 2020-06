Peter Jackson dirigerà film d'animazione: Avatar era solo l'inizio?

Se pensavate che con il suo Avatar Peter Jackson avesse già toccato i vertici dell'animazione in CGI, allora la notizia dell'ultim'ora vi ascerà davvero senza parole: il regista premio Oscar ha infatti annunciato che tra i suoi prossimi progetti ci sono la produzione e la regia di film d'animazione.

Punta di diamante dell'iniziativa, nonché fonte ispiratrice dello stesso, è la casa di produzione Weta Digital, di cui Jackson e la moglie Fran Walsh (produttrice anche de Il Signore degli Anelli) sono i soci di maggioranza.

La rapida crescita dell'azienda ha recentemente portato alla nomina del suo primo CEO Prem Akkaraju e ha suggerito alla coppia di cineasti una nuova sfida, che dopo Avatar potrebbe alzare ulteriormente il livello non solo delle animazioni, ma anche delle storie e delle tecnologie impiegate per la loro creazione.

Grazie alla sua nuova carica Akkaraju collaborerà fianco a fianco con lo storico team creativo della Weta, tra cui, uno su tutti, spicca il nome di Joe Lettieri, vincitore di tre premi Oscar per i migliori effetti speciali e attualmente al lavoro sui sequel di Avatar.

La Weta Animated, questo il nome della neonata divisione, punta a divenire in poco tempo diretta concorrente di giganti dell'animazione come Pixar e DreamWorks.

"Siamo grandi fan della narrazione animata in tutte le sue forme", ha dichiarato Jackson. "Ma a volte questo modo di fare cinema può essere molto difficile da portare avanti, soprattutto per i costi, ed è anche per questo che abbiamo deciso di creare questa compagnia, per innovare e aprire le porte a tutti i registi e scrittori che non hanno ancora avuto modo di dimostrare quello che sanno fare."

Al momento ci sono circa 1550 i tecnici impegnati alla Weta Digital tra ingeneri, professionisti ed artisti e fin'ora la casa di produzione ha già vinto dodici premi tra BAFTA ed Academy Awards per i suoi VFX, e altri 10 per le sue tecnologie futuristiche.

Tra le pellicole Weta Digital che hanno fatto scuola persino Avengers: Infinity War, Avengers: End Game, Game of Thrones, Space Force, Mulan e Black Widow.