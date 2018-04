Peter Jackson potrebbe "lavorare" alla serie tv su Il Signore degli Anelli

Peter Jackson, l'uomo che identifichiamo un po' tutti con la trilogia de Il Signore degli Anelli della New Line Cinema (e poi con la serie di film su Lo Hobbit), potrebbe tornare ad occuparsi delle vicende della Terra di Mezzo. Ma non nel ruolo di regista.

Secondo The Hollywood Reporter, la tanto attesa serie TV di Amazon, basata sull'epica serie fantasy di JRR Tolkien, potrebbe reclutare Jackson nei panni di produttore.

Jackson, che pensava di aver finito dopo Il Ritorno del Re, aveva originariamente programmato che fosse il suo amico Guillermo del Toro a dirigere i film basati su Lo Hobbit ma alla fine, si è ritrovato di nuovo dietro la macchina da presa per quella che, alla fine, sarebbe diventata una trilogia, dopo l'abbandono del progetto da parte di Del Toro, poco prima dell'inizio della produzione.

Gli Amazon Studios hanno sborsato ben 250 milioni di dollari per i diritti del libro, entreranno in fase di produzione entro due anni, e si impegnano ad andare avanti per almeno cinque stagioni. L'aspettativa è che l'intero costo del progetto si aggirerà intorno al miliardo di dollari, almeno secondo quanto riportato da THR. Conseguentemente ha senso pensare al coinvolgimento di Jackson: Amazon potrebbe avere bisogno di qualcuno a bordo che possa fornire consigli su come spendere quei soldi con saggezza.

Jackson non è stato direttamente coinvolto nelle trattative, ma il suo avvocato, Peter Nelson, era la chiave del processo contrattuale:

"È una creatura dei nostri tempi", ha detto Nelson a THR. "Siamo in un'epoca nella quale lo streaming sta letteralmente fioccando e il prezzo della programmazione sta aumentando esponenzialmente; credo che Amazon abbia capito che, con la sovrapproduzione attuale della televisione, è necessario attirare l'attenzione, e lo si può fare con titoli di grandi franchise."

Il report dice inoltre che al momento non ci sono stati discorsi ufficiali con il regista, e che la decisione, se entrare o meno nel progetto, sarà completamente una "sua scelta personale".

Con la serie vedrà un cast completamente nuovo, chissà se vedremo qualche cameo degli attori originali?

Comunque sia, cosa ne pensate? Se Peter Jackson entrasse nel progetto potrebbe dare un valore aggiunto a questo nuovo e ambizioso show?