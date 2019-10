Peter Morgan, creatore di The Crown, ha firmato un accordo a lungo termine con Netflix

Dopo l'epocale accordo con i fratelli Duffer annunciato insieme alla quarta stagione di Stranger Things, Netflix ha stretto un altro importante contratto per la produzione di contenuti per la propria piattaforma.

Secondo quanto riportato da The Wrap, infatti, il creatore e showrunner di The Crown Peter Morgan ha firmato un accordo pluriennale secondo il quale svilupperà serie TV e film in esclusiva per Netflix.

L'annuncio arriva a poco più di un mese dal ritorno di The Crown, la cui terza stagione debutterà il prossimo 17 novembre. I nuovi episodi dello show vedranno Olivia Colman al posto di Claire Foy nei panni della Regina Elisabetta, mentre nel resto del cast ci saranno Helena Bonham Carter, Tobias Menzies, Josh O'Connor, Erin Doherty, Ben Daniels, Jason Watkins, e Charles Dance.

Gli episodi in arrivo vedranno l'insediamento della nuova guardia a Downing Street mentre Elisabetta II e la sua famiglia affrontano le sfide di un Regno Unito in costante cambiamento. Dalla Guerra Fredda fino alla corsa allo spazio, sullo sfondo l'esuberanza degli anni sessanta e la lunga ripresa degli anni settanta, la Famiglia Reale deve dunque adattarsi a un nuovo mondo, più libero ma allo stesso tempo più irrequieto.

Per altre informazioni vi rimandiamo al teaser italiano di The Crown 3.