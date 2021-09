Peter Pan, in arrivo lo spin-off su Trilli Campanellino: il film perduto diventa una serie

Mentre cresce l'attesa per il nuovo live-action Disney Peter Pan & Wendy, arriva l'annuncio di un nuovo spin-off incentrato su Trilli Campanellino, intitolato Tink.

Il titolo è un'abbreviazione di 'Tinkerbell', nome originale di Trilli, e il progetto è un aggiornamento del precedentemente annunciato film Tinkerbell: secondo Deadline, alla fine del 2021, Gary Marsh si dimetterà dalla carica di Presidente e Chief Creative Officer di Disney Branded Television dopo 33 anni. Marsh lancerà la sua società di produzione alla Disney e svilupperà serie per i vari servizi di streaming e della Disney, tra cui Disney+, Hulu, Disney Channel, FX, Freeform, ABC, National Geographic e Disney Jr.

Una di queste serie sarà appunto Tink, progetto che condivide il nome con una rivisitazione in live-action del personaggio che Disney stava pianificato fin dal 2010, quando Elizabeth Banks venne scelta per interpretare la fatina di Peter Pan. Poi, nel 2015, Reese Witherspoon si unì al cast di Tink, tuttavia, nei sei anni trascorsi dall'annuncio del progetto, non è stata fornita alcuna informazione sul film e lo studio ha optato per il remake di Peter Pan, per il quale recentemente abbiamo visto le prime foto dal set con Jude Law come Capitan Uncino.

Insomma, nato come film, adesso il progetto uscirà con un formato da serie tv: al momento non è chiaro se si tratterà di un progetto animato o di un live-action, ma secondo il rapporto dovrebbe essere totalmente a sé stante rispetto al live-action di Peter Pan & Wendy diretto da David Lowery. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.