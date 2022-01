Peter Robbins, addio al doppiatore di Charlie Brown de I Peanuts

Peter Robbins, storica voce originale dell'iconico Charlie Brown negli special de I Peanuts, è morto la scorsa settimana. Aveva 65 anni. Secondo quanto riportato dalla famiglia a FOX5 San Diego, Robbins si è suicidato. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata sin da bambino ed è proseguita nel corso degli anni.

Peter Robbins è conosciuto soprattutto per aver prestato la propria voce a Charlie Brown e aver creato l'originale urlo del personaggio che viene tuttora utilizzato e lo caratterizza.



Oltre ad aver doppiato il personaggio in tutti gli speciali dei Peanuts, Robbins ha partecipato anche al doppiaggio del primo lungometraggio, dal titolo Arriva Charlie Brown, uscito nel 1969.

La prima esperienza con il personaggio per Robbins risaliva al 1963, quando doppiò Charlie Brown in un documentario inedito sul creatore de I Peanuts, Charles M. Schulz. Negli ultimi anni i suoi personaggi non hanno mai smesso di divertire i fan; nel 2019 I Peanuts compaiono in Snoopy in Space, una nuova serie animata.



La voce di Robbins in passato è stata scelta anche per lo special della reunion intitolato You Don't Look 40, Charlie Brown, uscito nel 1990.

Oltre all'avventura con I Peanuts, Peter Robbins partecipò a diverse sit-com e il suo primo ruolo come attore risale ai primi anni '70.

La vita di Peter Robbins è stata tormentata da problemi di salute che lo condussero anche al carcere, un'esperienza che l'aveva convinto a realizzare un libro sulla sua storia:"Sono uscito di prigione e sono una persona migliore. Sono molto più umile e grato di aver vissuto quest'esperienza".



