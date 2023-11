Peter S. Fisher è morto, addio al creatore de La Signora in Giallo

Il fan del giallo seriale sono in lutto: è scomparso, alla veneranda età di 88 anni, Peter S. Fisher, il co-creatore dell'iconico show televisivo "La Signora in Giallo".

La notizia, annunciata dal nipote Jake McElrath tramite The Hollywood Reporter, ha spiazzato gli amanti delle avventure investigative della Jessica Fletcher di Angela Lansbury, scomparsa nel 2022 dopo una strepitosa carriera.

Quella di Fisher è stata una vita interamente dedita al genere giallo, come dimostrano le 264 puntate, pilot incluso, de La Signora in Giallo da lui scritte ed ideate in collaborazione con Richard Levinson e William Link. Dal 1984 al 1996, la serie è diventata un pilastro portante dell'intrattenimento televisivo, grazie al suo singolare tono leggero ed al tempo stesso misterioso in grado di renderla un'opera nota ed amata da intere generazioni.

Fischer ha anche collaborato alla scrittura di 15 episodi di Provaci ancora, Harry (1987-1988), spin-off de La Signora in Giallo incentrato su Harry McGraw, interpretato da Jerry Orbach e introdotto in tre episodi della serie con Angela Lansbury.

L'anno successivo alla conclusione del suo noto programma, Peter S. Fisher scrisse un film per la TV con il personaggio di Jessica Fletcher intitolato La Signora in Giallo: Vagone letto con omicidio, il suo ultimo progetto cinematografico.

Fischer scrisse altre serie quali The Eddie Capra Mysteries e Blacke's Magic, insieme a puntate di famosi show del calibro di Colombo, Baretta, Kojak e McMillan & Wife. Dopo l'addio al mondo televisivo, Fisher si dedicò alla scrittura di libri, tra cui "Me and Murder, She Wrote" e 22 romanzi polizieschi in un'unica raccolta dal titolo "Hollywood Murder Mysteries".

Sappiamo ancora poco riguardo il reboot cinematografico de La Signora in Giallo, ma una cosa è certa: il pubblico legato allo show spera di trovare una trasposizione fedele dell'originale, in grado di omaggiarlo e rispettarlo, in memoria di Angela Lansbury e di Peter S. Fisher.