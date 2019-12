Peteypedia, il sito web HBO creato per spiegare Watchmen, svela l'identità di Lube Man

La HBO non ha badato a spese per la nuova, e purtroppo ormai conclusa, serie di Damien Lindelof: già dopo la messa in onda dei primi episodi l'emittente statunitense aveva creato il sito web Peteypedia, una sorta di archivio contenente informazioni sui vari capitoli, l'ultima delle quali svela l'identità del misterioso Lube Man apparso nella 1x04.

Un misterioso diario contenente importanti dettagli su quelle che sono le più recenti avventure dei Minuteman... Vi ricorda qualcosa? La versione a fumetti di Watchmen termina con la consegna ad un giornale del diario di Rorschach, che lascia in sospeso il destino degli (anti)eroi inchiostrati da Moore e Gibbons.

Decisamente un bell'Easter egg per la HBO, che con l'ultima nota sul nono episodio potrebbe aver rivelato l'identità non solo del "creatore" del sito, ma anche di Lube Man, il bizzarro vigilante mascherato introdotto nel quarto episodio che, messo alle strette da Sister Night, dopo essersi lubrificato con dell'olio scompare in un tombino.

Il MEMO: Dale Petey consiste in un verbale sull'agente Petey, "creatore" del sito, nel quale si afferma che non solo il diario virtuale verrà presto distrutto, ma racconta anche del repentino licenziamento del poliziotto a causa di sospetto vigilantismo e del ritrovamento di numerosi flaconi di olio di canola durante lo sgombero della sua scrivania.

I dubbi sembrano essere ormai del tutto fugati e, con un'ulteriore piccola sorpresa, oltre a quella del Dr Manhattan nel finale di stagione, gli sceneggiatori danno finalmente un volto ad un personaggio che aveva tanto affascinato il pubblico della serie.

Con See How They Fly abbiamo visto concludersi l'opera magna di Alan Moore, che forse avrà un seguito dopo una meritata pausa di Lindelof.