Petizione online contro Barbara D'Urso: 'Cancellare i programmi'. Oltre 200mila le firme

E' stata lanciata nella giornata di ieri da alcuni utenti una petizione indirizzata a Mediaset ed al presidente Confalonieri in cui un'utente ha chiesto la cancellazione dei programmi di Barbara D'Urso. Alla base delle motivazioni il siparietto con Salvini di domenica sera, quando la conduttrice ha recitato l'Eterno Riposo insieme al politico.

Nelle motivazioni della raccolta firme lanciata su Change Giovanna, ovvero la ragazza che ha avviato la petizione, sostiene che "purtroppo sappiamo la caratura culturale dei suoi programmi, ma questa volta ha superato il limite invitando in diretta Salvini e PREGANDO in diretta insieme a lui".

La donna ritiene che "questa operazione ha sfruttato ancora una volta il potere della religione sugli anziani, così da rafforzare la sua personalità e il suo programma, indegno culturalmente", ma ha attaccato la Carmelita anche per aver dato a Salvini "un ottimo strumento di propaganda".

"Chiedo quindi che venga cancellato il suo programma definitivamente! Dopo che per anni ha sfruttato lo spazio per avere sempre più potere fino a creare una ridicola esperienza religiosa in diretta, con un politico" è il fulcro della petizione, che nel giro di poche ore è diventata virale sul web ed ha già totalizzato oltre 200mila firme, con un trend in continua crescita che la avvicina sempre più al traguardo delle 300mila.

Da Mediaset ovviamente non sono arrivati ancora commenti a riguardo, ma negli ultimi tempi i programmi della D'Urso sono finiti più volte al centro delle polemiche. Belen li ha definiti "circensi", ma hanno fatto discutere anche i tutorial in cui la D'Urso ha spiegato come lavare le mani.