Petizione online a favore di Supergirl e Legends of Tomorrow!

Sembra proprio ci siano alcuni fan dell'che non sono troppo contenti della decisione più recente dellariguardante l'imminente blocco di programmazione invernale del 2018 per Supergirl

Il canale The CW ha recentemente annunciato che la terza stagione di Supergirl sarebbe tornata il 15 gennaio per quattro settimane, seguita da una pausa di otto settimane, mentre Legends of Tomorrow avrebbe mandato in onda nove settimane di nuovi episodi a partire dal 12 febbraio.

Questo cambiamento è dovuto alla nova serie Black Lightning, che ha conquistato la fascia orario di Legends of Tomorrow precedentemente appartenuta a The Flash. Tuttavia, questo annuncio ha suscitato indignazione tra i fan dell'Arrowverse e una petizione è apparsa su Change.org chiedendo che The CW interrompesse il cambio di fascia oraria previsto per i due successi della DC Comics.

Nel momento in cui scriviamo, la petizione ha raccolto oltre 2.700 firme. L'obiettivo della petizione suggerisce che la modifica della programmazione potrebbe portare a valutazioni più basse che lasciano i fan a chiedersi quali siano i rispettivi destini di Supergirl e Legends of Tomorrow. Considerando l'attuale interruzione per l'Arrowverse della CW, è probabile che la petizione continui a guadagnare firme.

Cosa ne pensate di questo cambio e di questa ennesima petizione online?