La petizione per 'riscrivere e rigirare' Game of Thrones 8 supera le 400 mila firme

La rabbia e la frustrazione dei fan di Game of Thrones dopo i recenti avvenimenti in The Bell, penultimo episodio dell'ottava stagione e della serie, non conosce davvero argine, tanto che la petizione per "riscrivere e rigirare" tutti e sei gli ultimi episodi ha raggiunge un numero di firme considerevole.

Ricordiamo che la petizione era stata lanciata a due giorni dalla messa in onda del quinto episodio, raggiungendo in breve tempo 200 firme. Adesso, a tre giorni dal lancio, questa sorta di tacita sommossa (anche un po' assurda) ha raggiunto la bellezza di 400 mila sottoscrizioni su Change.org, tutte che chiedono la stessa cosa: affidare nuovamente l'ottava stagione a "scrittori più competenti" e poi rigirare tutto daccapo.



Nello scritto che giustifica l'esistenza della petizione si legge che "David Benioff e D.B. Weiss hanno dimostrato di essere degli sceneggiatori tristemente incompetenti una volta ritrovatisi senza il materiale dei libri a cui fare riferimento. Questa serie merita un'ultima stagione valida e sensata. Sovvertite le mie aspettative e fate che tutto ciò accada, HBO!". Il firmatario e ideatore principale è tale Dylan D, che ovviamente non è Dylan Dog.



Intanto sono state diffuse online alcune immagini di Game of Thrones 8x06, che vi ricordiamo andrà in onda sulla HBO e in contemporanea in V.O. su Sky Atlantic (e servizi annessi) il prossimo 19 maggio, portando a conclusione le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.