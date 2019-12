Teen Titans 6: con una petizione il web chiede la sesta stagione della serie animata

Sono passati ben quattordici anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio di Teen Titans, la serie animata dai toni decisamente maturi sviluppata da Cartoon Network. Adesso, causa la forte nostalgia dei fan, una petizione chiederebbe una sesta stagione dei Titani per chiudere tutte le questioni lasciate in sospeso.

Ideatrice della della petizione nata sei anni fa (che potete firmare su Change.org) è stata Royal Silva, la quale chiedeva la messa in onda sul canale [ADULT SWIM] di nuovi episodi che dessero un degno epilogo alla serie, bruscamente interrotta nel 2006.

Nel 2013 inizia la nuova, e totalmente diversa, run animata dei Giovani Titani intitolata Teen Titans GO!, indirizzata ad un pubblico più giovane, e solo due anni fa una versione live-action viene prodotta dal network The CW con il nome di Titans, la cui seconda stagione arriverà presto su Netflix.

Adesso, la petizione è stata aggiornata e rilanciata: "Anche se non ci sono aggiornamenti su Teen Titans 6, presto verrà prodotta "Teen Titans GO! vs. Teen Titans" che, sebbene sia l'unico progetto attualmente previsto, spero possa rendere chiara l'importanza di nuovi episodi così da avere finalmente una sesta stagione."

Non è ancora chiaro il motivo della nuova messa online della petizione, che ad ora conta ben 22.666 firme, ma per alcuni l'idea sarebbe quella di cavalcare l'onda del revival, che ultimamente sta riportando sotto i riflettori numerose serie TV tanto datate quanto amate dal pubblico: un esempio è la terza produzione ordinata da Netflix con protagonista He-Man.

Cosa ne pensate? Vorreste vedere una sesta stagione di Teen Titans?