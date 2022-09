Petra 2 - Un bastimento carico di riso: su Sky tornano le indagini di Paola Cortellesi

Tutto pronto per il debutto su Sky della seconda stagione di Petra, serie tv investigativa basata sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett con protagonista la star italiana Paola Cortellesi.

Il debutto sarà in mano a “Un bastimento carico di riso”, il primo episodio-indagine che arriverà in prima tv mercoledì 28 settembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. La storia, che parte dopo il brutale omicidio di un senzatetto, segue l’ispettore Petra Delicato (Paola Cortellesi) e il suo inseparabile vice Antonio Monte (Andrea Pennacchi) mentre si immergono nel mondo dei senza fissa dimora, esplorandone drammatiche verità e affrontando i difficili risvolti della solitudine. Con l’aiuto di uno psichiatra affascinante che le somiglia molto più di quanto immagina, Petra dovrà capire la vera natura delle relazioni che legano i sospettati per venire a capo di un caso più complesso del previsto.

In totale, lo ricordiamo, la seconda stagione di Petra sarà composta da quattro nuove storie gialle, tutte tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett: gli episodi, sempre ambientati a Genova, sono stati diretti da Maria Sole Tognazzi, con sceneggiature scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia, in collaborazione con la stessa Paola Cortellesi.

