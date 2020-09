Petra: come rivedere la prima puntata della serie Sky con Paola Cortellesi

Nella giornata di ieri, 15 settembre, è andato in onda il primo episodio di Petra, serie TV poliziesca incentrata sulle indagini dell'ispettrice Petra Delicato, interpretata da Paola Cortellesi. Scopriamo come rivedere la puntata.

L'opera, con la regia di Maria Sole Tognazzi, ha già riscosso un discreto successo di pubblico e critica, affascinati dalla storia nata dalla mente della scrittrice Alicia Giménez-Barlett. Come sapete la serie, a differenza dei libri principali, sarà ambientata a Genova e ci mostrerà i crimini compiuti nella città ligure, su cui dovrà indagare Petra insieme ai suoi colleghi e al vice ispettore Antonio Monte. Come dicevamo, la prima puntata intitolata "Riti di morte" è già stata trasmessa nel canale 110 di Sky, ma se non avete fatto in tempo a sintonizzarvi su Sky Atlantic non c'è problema: la replica dell'episodio è infatti già disponibile in versione on demand.

Inoltre è presente anche nel catalogo di Sky Go, permettendo così di vederla in versione streaming anche su Pc e smartphone. Ricordiamo che il prossimo episodio della produzione Cattleya sarà disponibile a partire da lunedì 21 settembre e si intitolerà "Giorno da cani". Infine vi lasciamo con la nostra recensione di Petra, opera con protagonisti Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi.