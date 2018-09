Petra Delicado: la serie di Cattleya sarà diretta da Maria Sole Tognazzi

Come riportato da Screen Daily, Maria Sole Tognazzi dirigerà Petra Delicado, adattamento televisivo dei romanzi scritti da Alicia Giménez-Barlett dedicati all'ispettore di polizia di Barcellona. La serie sarà prodotta da Cattleya, casa di produzione delle fortunate Gomorra - La serie e Suburra - La serie.

Figlia del famoso attore e regista Ugo Tognazzi, la regista svolgerà anche il ruolo di showrunner. Tra i lavori precedenti della Tognazzi troviamo Io e Lei e Viaggio Sola, e ora si ritrova ad essere una delle prime donne a ricoprire un ruolo così importante in una serie italiana ad alto budget.

I romanzi di Petra Delicado, che ruotano attorno ad un ispettore di polizia donna di Barcellona, sono stati precedentemente adattati in una serie TV uscita nel 1999 con protagonista Ana Belen.

"Lavorare con delle registe donne è il nostro contributo per un cambiamento nel settore" ha detto il presidente di Cattleya, Riccardo Tozzi. "Questo è il nostro obiettivo per tutti i nostri nuovi progetti." Cattleya ha recentemente assunto Francesca Comencini (Un giorno speciale, Lo spazio bianco) tra i tre registi della seconda e terza stagione di Gomorra. "Non pensiamo che le donne debbano dirigere solo progetti orientati al pubblico femminile" ha aggiunto Tozzi. "Siamo contenti che la Comencini abbia gestito una grande crew a Scampia, lavorando all'interno di un ambiente e genere solitamente pensato come per soli uomini."



In italia la serie andrà in onda su Sky.