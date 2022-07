Petra: Sky svela l'uscita della seconda stagione della serie tv con Paola Cortellesi

Le riprese della seconda stagione di Petra sono terminate da tempo, e finalmente Sky ha svelato la data d'uscita dei prossimi episodi della popolare serie televisiva con protagonista Paola Cortellesi.

La seconda stagione di Petra esordirà dal 21 settembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW, con quattro nuove storie Sky Original dedicate all’ispettore Petra Delicato: la serie, prodotta da Sky, Cattleya - parte di ITV Studios - e da Bartlebyfilm in collaborazione con BETA FILM, vede di nuovo protagonista Paola Cortellesi insieme all’immancabile Andrea Pennacchi.

I quattro episodi - tutti diretti da Maria Sole Tognazzi - sono stati scritti da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia, con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi. Le storie sono tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett, edite in Italia da Sellerio. Nella seconda stagione, l’ispettore Petra Delicato e il suo vice Antonio Monte sono alle prese con quattro nuove indagini a Genova: un omicidio all’interno di un comprensorio esclusivo, una catena di morti tra i senza fissa dimora, un duplice assassinio durante il Carnevale, il furto di una pistola – e non una pistola qualsiasi. Forti del loro rapporto ormai consolidato, Petra e Antonio sembrano avere trovato l’equilibrio perfetto. Si potrebbe pensare che non abbiano bisogno d’altro per essere felici, ma la vita riserva sempre delle sorprese. Soprattutto quando si è pronti a rimettersi in discussione, ad accogliere con curiosità i nuovi incontri e a dare ascolto a un ulteriore, inaspettato, desiderio di cambiamento.

