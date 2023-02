PGA 2023, tutti i vincitori: ecco quali sono le serie tv migliori dell'anno

Se in campo cinematografico i vincitori dei PGA 2023 possono aiutarci a 'predire', almeno statistiche alla mano, i prossimi vincitori degli Oscar 2023, in campo televisivo i premi riassumono l'anno appena concluso omaggiando le principali serie tv che lo hanno caratterizzato.

In questo caso, il grande vincitore del PGA 2023 in campo televisivo è stato The White Lotus della HBO, che ha portato a casa il premio principale della serata, il Norman Felton Award for Outstanding Producer of Episodic Television. Grande gioia anche per una delle migliori novità dell'anno scorso sul piccolo schermo, l'esordiente The Bear di FX, che invece ha vinto il Danny Thomas Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy.

Un altro spettacolo HBO è andato a segno quando Last Week Tonight con John Oliver ha vinto per l'ottavo anno consecutivo, questa volta nella categoria ampliata Live Entertainment, Variety, Sketch, Standup & Talk Television, mentre The Dropout di Hulu, che ha fatto guadagnare ad Amanda Seyfried un Emmy lo scorso autunno, ha vinto il premio Outstanding Producer of Limited or Anthology Series Television. Infine, la stagione 2 di Only Murders in the Building ha vinto il premio per Outstanding Short Form Program.

Avete visto tutte le serie citate dai PGA? Siete soddisfatti di questi premi? Ditecelo nei commenti. Per altri titoli premiati in queste ore, vi rimandiamo ai vincitori degli Annie Awards 2023.