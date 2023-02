Phil Davis di Doctor Who si dimette dai BAFTA: 'Imbarazzanti'

Phil Davis, il celebre Lucius Petrus Dextrus nella serie TV Doctor Who, ha annunciato le sue dimissioni dalla British Academy of Film and Television Arts dopo la cerimonia di premiazione 2023 dei BAFTA, definendola "imbarazzante".

"La premiazione dei BAFTA è stata una parodia imbarazzante" scrive Davis in un post su Twitter. "Hanno tagliato i discorsi dei vincitori più meritevoli per lasciare spazio alle interviste più squallide, basti riflettere su questo. Ma anche al povero [conduttore] Richard E. Grant che finge di arrivare su una Batmobile, senza nessuna commemorazione di Bernard Cribbins. Tutte queste ragioni mi hanno spinto a dare le mie dimissioni". Al riguardo, chiunque fan della saga ricorderà Bernard Cribbins di Doctor Who, morto all'età di 93 anni.

Da parte sua, l'account dei BAFTA ha tentato di giustificare lo svolgimento dell'evento con le seguenti parole: "Con il tempo limitato che avevamo a disposizione, non è stato possibile onorare tutti coloro che sono tristemente scomparsi. Bernard è presente nei nostri link online e, data la sua centralità nel lavoro televisivo, sarà preso preso in considerazione per includerlo nella prossima trasmissione dei Television Awars". Al che, questa è stata la risposta di Davis: "Invece trovo sia giusto ricordare Bernard Cribbins ai @bafta, e non il film. Dire che verrà semplicemente 'considerato' vuol dire tutto e niente".

E le complicazioni non terminano qui: basti pensare all'errato annuncio di Carey Mulligan come migliore attrice non protagonista, alle critiche rivolte alla vincitrice dell'Oscar Ariana DeBose o a #BaftaSoWhite, l'hashtag per criticare la scarsa inclusività dei BAFTA 2023.