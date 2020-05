Phineas e Ferb, la straziante teoria sul Dr Heinz Doofenshmirtz

Il Dr Heinz Doofenshmirtz di Phineas e Ferb potrebbe non essere poi così malvagio, perlomeno secondo un'interessante fan-theory.

Sappiamo che lo scienziato cerca di conquistare ripetutamente l'intera Area dei tre stati, ma fallisce di continuo grazie all'agente segreto Perry l'ornitorinco che li sventa con prontezza. Le stramberie progettate da Doofenshmirtz vengono dunque distrutte e lui torna puntualmente al suo tavolo da disegno, per crearne di nuove. I suoi fallimenti dipendono certo dall'abilità di Perry, ma anche dalla sua incompetenza - o almeno così sembrerebbe.

Secondo l'utente di Reddit BlueJ5, invece, il dottore è più intelligente di quanto ci potremmo aspettare. Stando alla teoria formulata, in realtà Doofenshmirtz "pianificherebbe il fallimento delle sue invenzioni": ciò potrebbe sembrare ridicolo visto quanto si impegna ogni volta per conquistare l'Area dei tre stati, ma ci sarebbe una triste ragione dietro tutto questo.

Doofenshmirtz sa che, ogni volta che mette a punto un nuovo piano, Perry ne prende atto e lo cerca: di conseguenza, le azioni criminali del dottore potrebbero essere un suo grido di aiuto. In realtà, Doofenshmirtz potrebbe volere che Perry si faccia vivo in modo tale da "potere di parlare delle sue battaglie passate". In sostanza, per Doofenshmirtz sarebbe terapeutico.

Un fan-theory piuttosto particolare, ma che potrebbe avere basi solide. D'altro canto sappiamo che la storia del Dr Heinz Doofenshmirtz è straziante: i suoi genitori erano crudeli con lui e non gli hanno mai dimostrato amore. Mai un gesto di tenerezza. Gli facevano indossare abiti da femmina e avevano una mentalità terribile, non si presentarono "neppure il giorno della sua nascita".

L'elenco di sventure è infinito e la vita del dottore non è migliorata esattamente dopo la sua triste infanzia: Doof si è sposato ma ha divorziato presto e, sebbene abbia una figlia, Vanessa, non ha un buon rapporto con lei. Così, lo scienziato trascorre la maggior parte dei suoi giorni rinchiuso nel suo laboratorio, in solitudine.

Se non ci fosse Perry, non avrebbe nessuno con cui confidarsi. Lo scienziato, in conclusione, potrebbe essere disposto a sopportare di essere picchiato e umiliato da un mammifero semiaquatico per un momento di sfogo.

