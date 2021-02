Phoebe Dynevor e l'attacco di panico: retroscena nella produzione di Bridgerton

Bridgerton è una delle serie più viste di Netflix grazie all'ambientazione sublime e a un cast di alto livello. Un episodio della prima stagione di Bridgerton, però, è stato particolarmente difficile da girare per Phoebe Dynevor.

Lo ha dichiarato la stessa protagonista durante un'intervista e l'episodio in questione è quello intitolato Art of the Swoon dove l'arrivo di Daphne a una festa cattura gli sguardi e l'interesse di tutti i presenti. Girare questa scena è stato così complesso che l'attrice ha avuto anche un crollo emotivo e un attacco di panico.

Nell'episodio in questione possiamo assistere all'ingresso in sala della ragazza che mostra fermezza e grande sicurezza anche in segno di sfida dopo i comportamenti del Duca di Hastings nei suoi confronti. Girare quella scena, però, è stato tutt'altro che tranquillo come ha raccontato la stessa Dynevor al magazine Grazia:

"È stata una delle scene più difficili da girare. Ognuno ha giorni in cui si sveglia e ha la sensazione di non voler vedere le persone, figuriamoci essere ripresi. Quello è stato un momento in cui stavo avendo quella sensazione e mi sentivo totalmente fuori dalla mia zona di benessere".

L’attrice ha quindi confessato di aver avuto “un attacco di panico vero e proprio“. Una volta superato, però, quel momento complicato la giovane Phoebe Dynevor è riuscita a portare a termine tutte le riprese. La Dynevor ha anche rivelato di aver paura della fama e di quanto può essere facile, dopo un successo travolgente come quello avuto dalla prima stagione di Bridgerton, lasciarsi andare a sfarzi eccessivi e a tragici errori. Dal canto suo ha dichiarato di restare sempre con i piedi per terra e di mantenere sempre una certa lucidità decisionale e comportamentale.

Intanto Regé-Jean Page sembra essere tra i favoriti per il ruolo di James Bond dopo l'addio di Daniel Craig. L'attore sarebbe sicuramente felicissimo di vestire i panni dell'iconico Agente 007. Chissà come andranno le cose. Per scoprirlo, non ci resta che attendere.