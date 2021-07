Phoebe Dynevor di Bridgerton e Pete Davidson di The Suicide Squad sono davvero una coppia!

I sospetti erano fondati: la protagonista di Bridgerton Phoebe Dynevor e la star di The Suicide Squad Pete Davidson stanno insieme, come possiamo vedere anche dalle foto della loro prima apparizione pubblica insieme.

L'amore era davvero nell'aria per due degli attori del momento!

Era da tempo ormai che si vociferava di un'intesa amorosa tra l'interprete di Daphne Bridgerton nella popolare serie tv Netflix, Phoebe Dynevor, e uno dei membri della Suicide Squad di James Gunn, Pete Davidson, ma ora i due hanno reso ufficiale la loro relazione.

Dynevor e Davidson erano infatti stati già avvistati insieme in precedenza, nelle vicinanze del set di The Color Room, il nuovo film di Daphne, e ancor prima a Brooklyn (dove vive lui) e a Manchester (dove vive lei), per non parlare del pendente indossato da entrambi con le iniziali dei loro nomi...

Insomma, tutti gli indizi portavano a questa conclusione, ma adesso i due hanno ufficializzato il tutto con un'apparizione pubblica tra gli spalti di Wimbledon, dove hanno assistito al match di Roger Federer.

Ma che ne è del Duca di Hastings Regé Jean-Page? Con gran dispiacere di quei fan che avrebbero voluto vedere insieme le co-star di Bridgerton, con gli ultimi risvolti i rumor su una relazione tra lui e Dynevor sono stati smentiti una volta per tutte, come d'altronde gli stessi attori si sono sempre premurati di fare in precedenza.

In ogni caso, però, anche questa volta Lady Whistledown si ritrova uno scoop non male tra le mani... Non credete anche voi?