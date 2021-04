Phoebe Dynevor e Pete Davidson, è amore tra le star di Bridgerton e The Suicide Squad?

Non è Lady Whistledown ma il Daily Mail a condividere delle foto che vedono protagonisti la star di Bridgerton Phoebe Dynevor e l'attore di The Suicide Squad Pete Davidson... È nata una nuova coppia?

Era già da un po' che si vociferava di un possibile coinvolgimento sentimentale tra Phoebe Dynevor e Pete Davidson, fin da quando i due erano stati avvistati rispettivamente nei pressi di location "sospette" come il quartiere di Brooklyn, a New York (dove vive Davidson) e a Manchester (dove invece vive la Dyynevor), e da quando sembravano indossare lo stesso ciondolo con su scritto PD (iniziali di entrambi i loro nomi).

Ora però i due sono stati fotografati insieme durante un'uscita nei pressi della città inglese Stoke-on-Trent, dove Phoebe Dynevor sta girando il suo nuovo film The Color Room, e in molti sono convinti che questa possa valere a tutti gli effetti come conferma della loro relazione.

Dopotutto la primavera è la stagione dell'amore, anche se in tempo di COVID è tutto più complicato... E c'è già chi ha osservato che in questo caso potrebbero essere stati violati gli appositi protocolli.

Sembrerebbe infatti che Davidson sia arrivato da New York a Londra lo scorso giovedì, per poi ripartire nella giornata di ieri, ovvero lunedì, quando il minimo richiesto per la libera circolazione dei viaggiatori nel Regno Unito sono attualmente 10 giorni, o almeno 5 con risultato negativo del tampone.

Al momento non sappiamo se Davidson sarà multato (procedura standard nel caso in cui sia ritenuto colpevole di aver trasgredito le regole di quarantena), né se le due star renderanno ufficiale la loro presunta relazione dopo la diffusione delle foto, ma vi terremo aggiornati.