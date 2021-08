Phoebe Dynevor, star di Bridgerton, sarà la protagonista di una nuova serie di Amazon

Dopo il grande successo della prima stagione di Bridgerton, la sua protagonista, Phoebe Dynevor, recentemente al centro del gossip per la fine della sua relazione con Pete Davidson, torna sul piccolo schermo in un nuovo prodotto targato Amazon Prime. Si tratta di Exciting Times, serie tratta dal romanzo di Naoise Dolan.

La Black Bear Pictures aveva già acquistato i diritti del libro nel 2020, poco prima della sua uscita prevista per Aprile. La regia della serie tratta dal lavoro di Dolan è stata poi affidata a Cooper Raiff, che si occuperà anche della sceneggiatura insieme all'autore del romanzo. I due saranno anche produttori esecutivi, insieme alla Dynevor e a Teddy Schwarzman, Ben Stillman e Michael Heimler. Clementine Quittner e Sleena Wilson della Black Bear saranno, invece, co-produttrici.

Exciting Times racconta la storia di Ava, un'insegnante di inglese irlandese che vive all'estero e insegna grammatica ai bambini ricchi. Nel corso dello show la donna si ritrova coinvolta in un triangolo amoroso con il banchiere Julian e l'avvocatessa Edith.

L'attrice inglese Phoebe Dynevor ha raggiunto la fama lo scorso anno con la serie TV di Netflix Bridgerton. Adesso sarebbero in corso i lavori sulla stagione due, ma non sappiamo quanto le riprese impegneranno la Dynevor. Questo perché ogni stagione dello show è concentrata su uno dei fratelli Bridgerton, e l'interprete di Daphne avrebbe già avuto il suo spazio nella prima, di cui è stata protagonista. Nelle prossime season, dunque, potrebbe tornare solo come guest, o comunque con un impegno di gran lunga minore, permettendo così all'attrice di lavorare su altri progetti.

Nel frattempo, mentre i fan attendono altre informazioni su Exciting Times, lo showrunner di Bridgerton ci promette una seconda stagione strepitosa.