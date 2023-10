Phoebe Dynevor, la star di Fair Play stava per lasciare Hollywood prima di Bridgerton

Phoebe Dynevor non sarà nella terza stagione di Bridgerton, ossia la serie TV che più fra tutte le ha conferito fama e reputazione; in un nuovo intervento, però, l'attrice ha dichiarato che stava valutando di interrompere la carriera nella recitazione poco prima di iniziarne le riprese. Per fortuna, le cose sono andate diversamente!

Il motivo? La mancanza di stimoli, o, meglio, la consapevolezza che la carriera non sarebbe andata da nessuna parte. Ma l'interpretazione di Daphne Basset la dice diversamente, anche sulla base della qualità nella scrittura all'interno dello show.

Ad aggiungere alcuni dettagli sul talento dell'attrice è il produttore esecutivo di Bridgerton, Betsy Beers. "Trovare la Daphne giusta è stato molto difficile" ha dichiarato. "La sua trasformazione inizia con l'essere una donna cresciuta e addestrata soltanto per sposarsi, per poi proseguire all'insegna della determinazione e della scoperta di se stessi. E con Phoebe abbiamo visto tutto ciò: aveva questa incredibile capacità di incarnare le rigide regole dell'Inghilterra nell'era Regency, ma anche di trasformarsi in un'eroina in cui gli spettatori potessero identificarsi. Phoebe adora lavorare su cose di questo tipo, nelle quali può esprimere il proprio punto di vista. In altri termini, sa creare ruoli caratterizzati dalla piena libertà di agire".

Tra gli altri progetti dell'attrice, ricordiamo il cortometraggio The Nature of Daylight, i film The Colour Room e Fair Play, gli spettacoli televisivi Waterloo Road, The Musketeers, Dickensian e Snath, oltre a, ovviamente, Bridgerton. In Italia viene doppiata da Margherita De Risi, Emanuela Ionica e Ludovica Bebi.

