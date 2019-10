Phoebe Waller-Bridge apre alla terza stagione di Fleabag... ma a 50 anni!

La recente apparizione di Phoebe Waller-Bridge al Tonight Show con Seth Myers ha dato ai fan di Fleabag una notizia buona e un'altra meno buona: la prima è che la creatrice e protagonista della serie Amazon Video ha aperto alla possibilità di una terza stagione, la seconda è che succederà... quando avrà cinquant'anni.

Phoebe Waller-Bridge era sempre stata piuttosto categorica per quanto riguarda la fine di Fleabag, ritenendo la parabola della serie conclusa con la seconda stagione nonostante i tre Emmy conquistati. Stavolta, invece, ha ammesso che ci sono alcuni aspetti del suo originale e misantropo personaggio che le piacerebbe continuare a esplorare, ma in ogni caso non tanto presto.

"Mi piace molto l'idea di tornare da lei quando avrà - beh, quando io avrò cinquant'anni" ha confessato a Myers. "Sento che a quell'età avrebbe molta vita, e chissà cosa potrebbe fare. In realtà vedere un personaggio del genere in una fase successiva della vita credo sia eccitante. Ma adesso non posso, per ora ne ho abbastanza. Dobbiamo lasciarla andare."

L'attrice ha da poco compiuto 34 anni, quindi ce ne sarebbero da aspettare ancora sedici. Sembra ovvio, quindi, che la sua battuta sia tutt'altro che una promessa. L'idea di riprendere il personaggio, però, è già un passo avanti per chi spera di vedere una terza stagione di Fleabag. Di sicuro per chi ha visto la serie è divertente immaginare l'evoluzione della sua protagonista, la sua vita da donna di mezza età.

In attesa di nuove, eventuali notizie, puoi rileggere la recensione di Fleabag (seconda stagione), disponibile in straming su Amazon Prime Video.