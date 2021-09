Phoebe Waller-Bridge rinuncia a Mr. & Mrs. Smith: divergenze creative con Donald Glover

Qualche mese fa era stata annunciata una collaborazione tra Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge, come co-protagonisti della serie Mr. & Mrs. Smith, basata sull'omonimo film con Brad Pitt e Angelina Jolie. L'attrice di Fleabag ha annunciato di aver abbandonato il progetto, e il suo ruolo sarà riassegnato con un nuovo casting.

L'uscita di Mr. & Mrs. Smith su Amazon Prime Video è al momento ancora prevista per il 2022. L'addio di Phoebe Waller-Smith, secondo The Hollywood Reporter, è dovuto alle insormontabili divergenze con Donald Glover nella visione creativa dello show. Sembra comunque si tratti di una decisione presa in modo amichevole, e che tra i due non ci siano rancori o attriti di altro tipo.

Donald Glover resta dunque co-creatore e produttore esecutivo della nuova serie Amazon, oltre che protagonista, mentre chi ha amato Fleabag può scegliere altre serie con Phoebe Waller-Smith da non perdere. L'attrice ha comunque tanti altri progetti in cantiere e non starà ferma per molto. Attualmente è impegnata nelle riprese di Indiana Jones 5 con Harrison Ford, mentre Killing Eve, di cui è produttrice esecutiva, attende la sua quarta e ultima stagione.

Donald Glover, dal canto suo, sta lavorando alla terza e alla quarta stagione di Atlanta: i nuovi episodi della serie dovrebbero essere disponibili all'inizio del 2022.