Phoenix Rising: Marylin Manson fa causa a Evan Rachel Wood per il documentario HBO

Quando mancano solamente due settimane alla messa in onda di Phoenix Rising, previsto per un'uscita il 15 marzo prossimo, Marylin Manson ha deciso di fare causa all'ex-compagna Evan Rachel Wood, per le sue dichiarazioni nei suoi confronti enunciate nel corso del documentario Phoenix Rising, dove si parla delle accuse di abusi sessuali del rocker.

Secondo quanto dichiarato da Manson su Instagram e come riferito da Deadline e Pitchfork, Marilyn Manson, al secolo Brian Warner, avrebbe fatto causa a Wood per diffamazione accusando l’attrice e Illma Gore, quella che lui chiama “saltuaria partner romantica”, di cospirazione ai suoi danni. Lo scopo dell’avvocato del musicista, Howard E. King, è quello di portare le due donne in un processo con giuria per aver ordito una trama contro di lui. Il legale parla di un piano segreto volto a "reclutare, coordinare e costringere una serie di persone a venire allo scoperto simultaneamente con accuse di molestie e stupro ai suoi danni". Falsità, si legge nella denuncia, "che ne hanno deragliato una carriera di successo nella musica come nel cinema e nella tv".

Si parlerebbe persino di una parte in cui si accusa Wood e Gore di aver impersonato agenti dell’FBI per far credere alle presunte vittime e alle loro famiglie di essere in pericolo e che vi fosse “un’indagine federale ordita da Warner contro di loro”.

Phoenix Rising è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2022. Nel film, Wood sostiene di essere stata violentata da Manson durante le riprese del videoclip del singolo del cantante, Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand), del 2007. Evan Rachel Wood accusò Manson di aver abusato di lei per anni, seguita da altre ex fidanzate del cantante che in seguito raccontarono la loro terribile esperienza vissuta con lui. Marilyn Manson ha respinto le accuse, dichiarando che le parole di Evan Rachel Wood sono una 'orribile distorsione della realtà'.

Su queste pagine potete recuperare il trailer di Phoenix Rising, in arrivo su HBO il 15 marzo.