Phyllis Coates è morta: la prima Lois Lane aveva 96 anni

È vero, l'audiovisivo ha un potere inarrivabile: il dono dell'eterno. Film e serie tv sono opere senza tempo ed ogni interpretazione, valida o rivedibile che sia, resta in qualche modo indelebile nel grande libro della storia del cinema.

Purtroppo, il dietro le quinte è pur sempre umano, vittima dello scorrere inesauribile del tempo. E a farne le spese, stavolta, è stata la prima attrice della storia a dare vita a Lois Lane, l'amata di Superman, ovvero Phyllis Coates.

Prima del Superman Legacy di James Gunn, il prossimo adattamento cinematografico dell'Uomo d'Acciaio, ne è passata di acqua sotto i ponti. Sono cambiati i tempi e con loro le generazioni, mutando inevitabilmente la società, ma il passato resterà sempre il punto di partenza senza il quale l'evoluzione non sarebbe possibile.

Nonostante l'esperienza della Coates nei panni della giornalista del Daily Bugle fosse stata fugace, è innegabile quanto la sua interpretazione sia la madre e l'ispirazione di tutte quelle che sarebbero arrivate in un secondo momento.

Nata a Wichita Falls, in Texas, il 15 gennaio 1927, Gypsie Ann Evarts Stel (questo il suo nome di battesimo) e la sua famiglia si trasferirono successivamente a Hollywood. La Coates cominciò la propria carriera nel mondo dello spettacolo corista negli anni '40. Più tardi ottenne piccoli ruoli in film come Smart Girls Don't Talk (1948) e My Foolish Heart (1949), ma la vera e propria svolta arrivò nel 1951.

In quell'anno, infatti, l'attrice fu invitata a fare un'audizione per il ruolo di Lois Lane nel film indipendente Superman and the Mole-Men la prima pellicola sull'Uomo d'Acciaio della storia. Con George Reeves nei panni di Superman, il progetto divenne un pilota televisivo e, visto il buon successo, sia a Reeves che alla Coates fu chiesto di unirsi alla serie TV. Sfortunatamente, Phyllis Coates recitò nella serie solo per una stagione, lasciando il ruolo a Noel Neill, rimasta fino alla sesta stagione, quella finale (data la misteriosa morte di Reeves).

Le opere che videro la partecipazione della compianta interprete sono molte; tra tutte, spiccano il cult La strage di Frankenstein e gli show televisivi The Lone Ranger, Lassie e The Untouchables. Tuttavia, Phillys Coates tornò, un'ultima volta, nell'universo DC in un episodio del 1994 di Lois & Clark: The New Adventures of Superman, stavolta interpretando non Lois Lane, bensì la madre della reporter (Teri Hatcher).

Il contributo di Phyllis Coates alla cinematografia del Figlio di Krypton, dunque, è notevole: ovunque sia, il suo ricordo resterà impresso nella mente di ogni buon fan di Superman.