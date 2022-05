Physical 2: cancellata la premiere a LA per la sparatoria in Texas

La nuova stagione della serie di Apple TV+, Physical, raccoglie le prime impressioni della critica, mentre si prepara ad arrivare sulla piattaforma il 3 Giugno. In occasione di questa uscita si sarebbe dovuta tenere una premiere a LA oggi, che è stata però cancellata dopo la notizia della sparatoria nella scuola elementare in Texas.

Si tratta di una news di questa mattina. Secondo quanto riportato un 18enne sarebbe entrato nella scuola con una pistola e un fucile, uccidendo 21 persone, tra cui 19 bambini e 2 adulti. Anche lui sarebbe morto al termine della sparatoria. La notizia è stata commentata da varie personalità come Matthew McConaughey, e tanti sono i messaggi di cordoglio arrivati da tutto il mondo. Adesso a questi si unisce anche lo staff della serie Physical.

"Per rispetto della tragedia odierna in Texas, la proiezione di stasera della seconda stagione di Physical sarà un evento privato senza stampa", si legge in una dichiarazione del cast e del team creativo di Physical inviata ai giornalisti accreditati solo un'ora prima del check-in dell'evento. "Vi ringraziamo per aver voluto essere qui e sappiamo che vi unirete a noi nel nostro sincero sostegno a tutte le famiglie colpite dall'evento di oggi. Siamo grati per la vostra comprensione".