Physical: Rose Byrne protagonista della nuova serie Apple sul mondo dell'aerobica

Secondo quanto riportato da Variety, Apple sarebbe a un passo dall'ordinare una prima stagione completa di Physical, sua nuova dramedy che vedrà protagonista l'attrice Rose Byrne e che riguarderà in qualche modo il mondo dell'aerobica.

La serie sarà ambientata negli anni '80, nella località marittima di Southern California. La trama seguirà una donna (Byrne) la cui vita sembra essere alla deriva, in seguito alla frustrazione di essere solamente una casalinga. Una briciola di speranza sembra arrivare quando si immette in un particolare sentiero per ottenere potere, ma attraverso qualcosa di assolutamente non convenzionale: il mondo dell'aerobica.

La serie è stata creata da Annie Weisman, che ne sarà anche sceneggiatrice e produttrice esecutiva, nonché showrunner per gli episodi che verranno ordinati. Tra i produttori accreditati anche Alex Cunningham insieme a Marty Adelstein e Becky Clements dei Tomorrow Studios. Quest'ultima società produrrà lo show proprio per Apple.

La carriera di Rose Byrne è stata sempre indirizzata principalmente al cinema in questi ultimi anni, la ricordiamo infatti in commedie come Le amiche della sposa, Spy e il più recente Instant Family con Mark Wahlberg. Non dimentichiamo anche Cattivi vicini e il sequel, in coppia con Seth Rogen, e la sua partecipazione a più film della saga degli X-Men. Per quanto riguarda il suo lavoro nel mondo delle serie televisive, la ricordiamo in Damages di FX per la quale è stata nominata ai Golden Globe e a due Emmy. Sul piccolo schermo proseguirà i suoi impegni nell'attesa Mrs. America sempre per FX nel ruolo di Gloria Steinem.

LA Weisman è nota per aver lavorato allo show Almost Family per la Fox, Desperate Housewives, The Path, The Bold Type, About a Boy e Suburgatory.

Per quanto riguarda Apple TV+, su queste pagine vi rimandiamo alla nostra recensione di The Morning Show e alle prime impressioni su See.