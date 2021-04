Physical, Rose Byrne nel primo trailer della serie Apple diretta da Craig Gillespie

Dal 18 giugno su Apple TV+ saranno disponibili i primi tre episodi di Physical, la nuova dark comedy con protagonista Rose Byrne. Vediamo insieme il primo trailer ufficiale.

Rose Byrne, anni '80, aerobica e tanto humor: questo è Physical, il nuovo progetto targato Apple TV+ che tra i nomi alla regia vede anche il regista di Tonya e Cruella Craig Gillespie.

Ideata da Annie Weisman (Desperate Housewives, Almost Family), anche showrunner della serie, Physical sarà composta da 10 episodi in uscita ogni venerdì sulla piattaforma (dopo i tre iniziali rilasciati insieme), e nel cast vede anche la presenza di Rory Scovel, Lou Taylor Pucci, Paul Sparks, Dierdre Friel, Della Saba e Ashley Liao.

Come si legge nella sinossi ufficiale, lo show è "Ambientato in un’idilliaca, fragile e soleggiata San Diego degli anni ’80" e "racconta la trasformazione della protagonista, Sheila, (Byrne) da casalinga soffocata e trascurata a forza economica, potente e sicura di sé, che pian piano diventa una figura che oggi diamo per scontata, ma che all’epoca era del tutto rivoluzionaria: una lifecoach al femminile.

Gli episodi avranno una durata di mezz'ora, e seguiranno da vicino le vicende di Sheila che, sopraffatta dalla sua situazione personale "troverà sollievo nella più improbabile delle soluzioni: il mondo dell’aerobica".