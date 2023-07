Physical: Rose Byrne nel trailer della terza e ultima stagione in arrivo su Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer della terza e ultima stagione di Physical, dark comedy interpretata e prodotta esecutivamente da Rose Byrne e creata dalla sceneggiatrice e produttrice esecutiva Annie Weisman. Composta da un totale di 10 episodi, la stagione farà il suo debutto in streaming sulla piattaforma il 2 agosto prossimo.

Sin dal suo debutto globale su Apple TV+, Physical ha ricevuto consensi da parte del pubblico e della critica, nonché elogi per le interpretazioni del suo cast corale guidato dalla "perfettamente calzante" e "magistrale" Rose Byrne, e interpretato da Rory Scovel, Dierdre Friel e Paul Sparks. La serie è prodotta per Apple TV+ da Tomorrow Studios.

"Siamo molto grate ad Apple, Tomorrow Studios e a tutti i nostri collaboratori creativi per la possibilità di far vivere Sheila in tutta la sua gloria", hanno dichiarato la star e produttrice esecutiva Rose Byrne e la creatrice, sceneggiatrice e produttrice esecutiva Annie Weisman. "Con quest'ultima stagione, la saga in tre atti - ribellione, recupero e redenzione - di Sheila giunge a una meritata conclusione per lei e per i fan. Siamo molto orgogliose di condividere quest’ultimo capitolo con tutti".

Per Apple TV+ Rose Byrne interpreta anche Platonic, serie comedy che la vede recitare al fianco di Seth Rogen.

"Nel corso delle tre avvincenti stagioni di Physical, siamo stati onorati di lavorare con Annie Weisman e Tomorrow Studios per portare sullo schermo il percorso di trasformazione e di emancipazione personale di Sheila Rubin attraverso la coraggiosa, commovente e spesso molto divertente interpretazione di Rose Byrne", ha dichiarato Matt Cherniss, responsabile della programmazione per Apple TV+.

"Siamo consapevoli dell'impatto che questo personaggio e questa storia hanno avuto sul pubblico di tutto il mondo e non vediamo l'ora che si uniscano a noi in questa esaltante cavalcata che culmina in un finale immensamente gratificante".