Vi è piaciuto WandaVision? Ecco 5 serie TV che dovete guardare se già vi manca

Purtroppo, WandaVision è giunta al termine dopo la sua puntata 9. Un prodotto nuovo, fresco, e che ha cambiato forse per sempre il Marvel Cinematic Universe, presentandosi come apripista unico e perfetto della sua una Fase 4. Oggi vogliamo consigliarvi alcuni show da recuperare se avete amato la serie con Elizabeth Olsen come protagonista.

Abbiamo visto insieme quali potrebbero essere i film dei Marvel Studios introdotti dal il finale di WandaVision, e in attesa di scoprire di più sul futuro dell'Universo Cinematografico della Casa delle Idee, ecco le 5 serie TV che potreste recuperare se avete amato WandaVision. Iniziamo.

Agent Carter

La serie con Peggy Carter (interpretata da Hayley Atwell) come protagonista, è stato uno show particolarmente apprezzato, ed è disponibile su Disney+. Incentrato sul personaggio Marvel della Carter, e ambientato dopo gli eventi di Captain America - Il Primo Vendicatore, il prodotto segue le avventure della ragazza, che si divide tra il suo lavoro come agente segreto e la sua vita personale e privata da donna single nell'America degli anni Quaranta. Assolutamente consigliata.

Black Mirror

Usciamo dai confini Marvel per approdare a una serie britannica di Netflix, che con WandaVision condivide il fascino del mistero unito a delle trame intricate e sconvolgenti. Show antologico, in ogni sua puntata Black Mirror è intenzionata a sfidare i concetti di umanità, soprattutto legati al mondo della tecnologia.

Modern Family

Senza farvi spoiler, in molti avranno capito perché ci riferiamo a questa popolarissima e splendida sit-com, considerata uno dei capolavori della comicità statunitense dell'ultimo decennio. Se non l'avete ancora recuperata tutta, o non avete colto i riferimenti, vi consigliamo di fare un ripasso, essendo lo show disponibile su Netflix, Prime Video e Disney+ (su Star).

Community

Esattamente come WandaVision, anche Community potrebbe essere vista come una lettera d'amore al modo di fare televisione tipicamente americano, specialmente per quanto riguarda le sit-com e gli show a puntate più "pop" della storia statunitense. Inoltre, alcuni episodi sono stati girati nientemeno che dai fratelli Russo in persona, tra i volti principali della storia del MCU. Assolutamente un must.

Dollface

Se avete amato la splendida Kat Dennings e la sua perfetta interpretazione della dottoressa Darcy Lewis, Dollface è esattamente ciò che fa per voi. In uscita con un episodio settimanale su Disney+ (grazie al servizio Star), lo show vede la Dennings nei panni di Jules, una ragazza che, dopo la rottura con il fidanzato, deve rimettere in sesto sé stessa e la sua vita.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione della nona e ultima puntata di WandaVision, la palla passa a voi: avete visto tutti questi show che si collegano più o meno direttamente a WandaVision? Vi piacciono? Ne avete altri da consigliare? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!