Il Pianeta Delle Scimmie: due episodi della serie sono stati uniti in un unico film

Il Pianeta delle Scimmie è un grande classico conosciuto ancora oggi. Il film ha ricevuto sequel e remake anche in tempi recenti, ma forse non tutti sanno che negli anni '70 fu prodotta anche una serie tv basata su quell'universo narrativo.

Sebbene abbia avuto vita breve e non sia mai stata conclusa, la serie è diventata una sorta di cult per i fan. Seguiva storia di due astronauti, Burke e Virdon, costretti ad atterrare sul pianeta delle scimmie a causa di un guasto dell'astronave. A riportare in auge l'opera televisiva è stata la volontà di fondere i vari episodi insieme, in modo da costruire una serie di film. Ecco così che nasce Treachery and Greed On The Planet of the Apes: il film è il terzo a seguire questa operazione, e in particolare è composto dal nono e dal decimo episodio della serie (intitolati rispettivamente Horse Race e The Tyrant).

Ovviamente, il fatto che i due episodi non fossero progettati per confluire in un unico film ha fatto sì che la narrazione del film ne risentisse abbastanza. La storia vede Virdon battersi per liberare un altro umano, contro il volere del capo della sicurezza Urko. Successivamente il gruppo di protagonisti dovranno combattere un ufficiale corrotto. Le novità aggiunte riguardano la sezione iniziale, in cui Galen, personaggio noto ai fan, introduce agli spettatori le avventure, e quella finale: un monologo dello stesso Galen che cerca di dare una chiusura alla serie raccontando di come i due protagonisti siano riusciti finalmente a lasciare il pianeta.

Di sicuro tutto ciò farà piacere agli spettatori di vecchia data. Per chi volesse approfondire la storia del franchise raccomandiamo lo speciale su Il Pianeta Delle Scimmie.