Il pianeta preistorico 2: cosa raccontano i primi episodi e cosa vedremo nei prossimi

Tra le le nuove uscite di Apple TV+ per maggio 2023 c'è anche il ritorno dell'acclamata serie tv Il pianeta preistorico, che debutta proprio oggi 23 maggio sulla piattaforma di streaming on demand con le prime due puntate della seconda stagione.

Le puntate inaugurali de Il pianeta preistorico 2 sono intitolate "Isole" e "Calanchi", ed analizzano i due rispettivi tipi di habitat naturale. Le isole, ad esempio, creano ambienti insoliti per qualsiasi animale: circondate dall'acqua e con poche opportunità di migrazioni, qui l'evoluzione prende svolte insolite, gli animali si riducono di statura, gli adrosauri dal becco d'anatra (che di solito rivaleggiano per dimensioni con il T. Rex) si sono evoluti fino alle dimensioni di un pony, i mammiferi vivono fianco a fianco con serpenti giganti, e i maggiori predatori non arrivano via terra ma dal cielo. I calanchi invece sono i luoghi più aspri del pianeta preistorico, dove la terra è rovente, i gas tossici riempiono l'aria e i vulcani vomitano lava; eppure, anche in questi ambienti estremi i dinosauri prosperano. I Titanosauri dal collo lungo intraprendono viaggi pericolosi, gli Anchilosauri corazzati padroneggiano la sopravvivenza nel deserto e i Velociraptor mostrano astuzia nella loro caccia.

Ricordiamo che i prossimi tre episodi di Il Pianeta Preistorico 2 saranno rilasciati uno al giorno da domani fino al 26 maggio. Le prossime puntate riguarderanno le Paludi, gli Oceani e il Nord-America.

Per altri contenuti vi rimandiamo al trailer ufficiale de Il pianeta preistorico 2.