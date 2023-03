Il pianeta preistorico: Apple TV+ annuncia la data della stagione 2 per l'epica serie tv

Apple TV+ ha annunciato la data d'uscita della stagione 2 di Il pianeta preistorico, la pluripremiata serie-evento di storia naturale realizzata dai produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton per BBC Studios Natural History Unit e narrata da Sir David Attenborough.

La nuova stagione, composta da cinque episodi, farà il suo debutto nel corso di una serie di eventi di cinque giorni su Apple TV+, a partire dal 22 maggio, ed è pronta per trasportare gli spettatori indietro nel tempo alla scoperta del nostro mondo e dei dinosauri che lo popolavano. Il tutto arricchito da dettagli sbalorditivi e condito dalla colonna sonora originale dal pluripremiato Hans Zimmer. "La pluripremiata prima stagione di Il pianeta preistorico ha riportato in vita i dinosauri in un modo che il pubblico non aveva mai visto prima", ha dichiarato Jay Hunt, Creative Director, Europe, Apple TV+. "Collaborando con il brillante Jon Favreau e con i nostri fantastici partner della BBC, siamo entusiasti di poter offrire ancora una volta agli spettatori l'opportunità di immergersi nel nostro mondo come era 66 milioni di anni fa e di farli entrare in contatto con creature ancora più strane e meravigliose".

La serie ha ottenuto il 100% del punteggio della critica su Rotten Tomatoes ed è stata anche premiata, tra gli altri, dai Television Critics Association Awards, dai Visual Effects Society Awards, dagli Annie Awards, dagli Hollywood Music in Media Awards e dai Cinema Eye Honors Awards. Arricchirà il già ampissimo catalogo della piattaforma di streaming, che presto accoglierà anche la nuova serie thriller Città in fiamme e la recentemente annunciata Lazarus con Tom Hardy e Zazie Beetz.

La prima stagione completa di Il pianeta preistorico è già disponibile in streaming su Apple TV+.